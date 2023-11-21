Сильный пожар на рынке стройматериалов в Баку: есть погибший заявления МЧС, МВД, TƏBİB; фото и видео; обновлено 10:10
Благодаря неотложным мерам, предпринятым Государственной службой пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар на рынке строительных материалов локализован.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, операции по полному тушению пожара продолжаются.
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Рано утром в четверг, 23 ноября, на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре на рынке строительных материалов на проспекте Зии Буниятова Бинагадинского района Баку.
Согласно сообщению, на место пожара прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Ветреная погода осложнила работы по тушению пожара.
Спустя некоторое время благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым МЧС, пожар на рынке удалось взять под контроль. Меры по тушению пожара продолжаются. Всего на место пожара привлечены более 20 единиц спецтехники и более 85 человек живой силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Из-за пожара были введены ограничения на проезде от второстепенной дороги проспекта до станций метро «20 Января» и «Кероглу».
В TƏBİB сообщили, что звонок в связи с пожаром поступил около 05:55 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи. К месту происшествия были привлечены две бригады скорой медицинской помощи. В результате пожара 1 человек (мужчина) скончался до оказания медицинской помощи. Сообщается, что пострадавших нет.
В МВД сообщили, что в связи с пожаром на рынке стройматериалов в Бинагадинском районе были привлечены сотрудники полиции. Отмечено, что принимаются все необходимые меры, территория взята под охрану.
Также сообщается, что глава Исполнительной власти Наримановского района Баку Эльгин Габибуллаев, а также руководители отделов ИВ Баку прибыли на место пожара.