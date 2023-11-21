Рано утром в четверг, 23 ноября, на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре на рынке строительных материалов на проспекте Зии Буниятова Бинагадинского района Баку.

Спустя некоторое время благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым МЧС, пожар на рынке удалось взять под контроль. Меры по тушению пожара продолжаются. Всего на место пожара привлечены более 20 единиц спецтехники и более 85 человек живой силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Из-за пожара были введены ограничения на проезде от второстепенной дороги проспекта до станций метро «20 Января» и «Кероглу».

В TƏBİB сообщили, что звонок в связи с пожаром поступил около 05:55 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи. К месту происшествия были привлечены две бригады скорой медицинской помощи. В результате пожара 1 человек (мужчина) скончался до оказания медицинской помощи. Сообщается, что пострадавших нет.