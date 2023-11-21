Израиль уничтожил 12 батальонов ХАМАС

Вооруженные силы Израиля в ходе боев на севере сектора Газа уничтожили до 12 батальонов движения ХАМАС. Об этом в интервью телеканалу ILTV заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

«До настоящего момента у нас был хороший, стабильный и методичный прогресс в северной части Газы. Мы вели бои и вывели из строя от 11 до 12 батальонов ХАМАС в северной Газе. Это хороший прогресс», - сказал он.

По словам Конрикуса, «пока не все из них выведены [из строя], но их основные боевые возможности в серьезной степени пострадали в результате наших действий. Но есть еще и вторая половина, другие 12 батальонов ХАМАС в центральных и южных районах сектора Газа».

«И, конечно, все понимают, что для предотвращения еще одного 7 октября, еще одной террористической атаки из Газы нам необходимо обеспечить уничтожение всех возможностей ХАМАС. Именно это и собирается сделать Армия обороны Израиля», - подчеркнул он.