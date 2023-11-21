Новый президент Аргентины обратился к Зеленскому

Президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, посвященную урегулированию ситуации в Украине, сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.

«Избранный президент провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной», — говорится в публикации в Х (ранее Twitter).

Зеленский после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем и «украинскую формулу мира», развитие отношений между странами.