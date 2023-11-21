Израиль и ХАМАС все-таки договорились обновлено 18:59
Перемирие между ХАМАС и Израилем, а также освобождение заложников согласованы, сообщили в МИД Катара.
Договоренность о временном прекращении огня и освобождении заложников начнет действовать с 7 утра по местному времени в пятницу. В первую группу войдут 13 женщин и детей.
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Группировка ХАМАС выдвинула дополнительные условия, на которых она согласна приостановить боевые действия и освободить 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщила со ссылкой на источник в правительстве Израиля находящаяся в Иерусалиме старший международный корреспондент BBC Орла Герин.
О заключении сделки, предусматривающей на первом этапе прекращение огня на четыре дня и освобождение 50 заложников, захваченных ХАМАС, было объявлено в среду. Предполагалось, что договоренность начнет осуществляться сегодня с утра. Однако в ночь на четверг было объявлено, что этот срок сдвигается на сутки.
Ранее в четверг Израиль, а также международные посредники, включая Катар, Египет и США, заявляли, что отсрочка носит сугубо технический характер и связана с необходимостью тщательно проработать вопросы логистики.
На данный момент неясно, какие новые требования выдвинул ХАМАС.
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Гуманитарное прекращение огня в секторе Газа для освобождения заложников ХАМАС будет отложено до пятницы, 24 ноября. Об этом сообщил источник CNN в Совете национальной безопасности Израиля.
По словам источника телеканала, прекращение боевых действий задерживается по «довольно незначительным деталям реализации».
Другой чиновник сообщил CNN, что причина задержки заключается в том, что Израиль еще не получил имена первых заложников, которых освободит ХАМАС.
Израильские СМИ сообщают, что ни Израиль, ни ХАМАС не подписали письменное соглашение об освобождении заложников, хотя неясно, будет ли этого достаточно для приостановки сделки.
МИД Катара утверждает, что время наступления перемирия будет объявлено уже в ближайшие часы.
Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что соглашение скоро вступит в силу. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что этот процесс сложный и будет проходить в несколько этапов. Власти Израиля говорили, что сделка вступит в силу не раньше 24 ноября.
Накануне Верховный суд Израиля отклонил судебную жалобу на сделку по освобождению заложников в Газе. Биньямин Нетаньяху говорил, что соглашение не включает в себя «освобождение убийц» из израильских тюрем.
ХАМАС и Израиль заключили соглашение о четырехдневном перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских женщин и детей, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Планируется, что Израиль будет продлевать режим прекращения огня на 24 часа после освобождения каждой группы из десяти заложников. Список заложников, которые будут освобождены, передадут Израилю вечером накануне их освобождения. Посредником будет Красный Крест.