18:59

Перемирие между ХАМАС и Израилем, а также освобождение заложников согласованы, сообщили в МИД Катара. Договоренность о временном прекращении огня и освобождении заложников начнет действовать с 7 утра по местному времени в пятницу. В первую группу войдут 13 женщин и детей.

*** 16:55 Группировка ХАМАС выдвинула дополнительные условия, на которых она согласна приостановить боевые действия и освободить 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщила со ссылкой на источник в правительстве Израиля находящаяся в Иерусалиме старший международный корреспондент BBC Орла Герин. О заключении сделки, предусматривающей на первом этапе прекращение огня на четыре дня и освобождение 50 заложников, захваченных ХАМАС, было объявлено в среду. Предполагалось, что договоренность начнет осуществляться сегодня с утра. Однако в ночь на четверг было объявлено, что этот срок сдвигается на сутки. Ранее в четверг Израиль, а также международные посредники, включая Катар, Египет и США, заявляли, что отсрочка носит сугубо технический характер и связана с необходимостью тщательно проработать вопросы логистики. На данный момент неясно, какие новые требования выдвинул ХАМАС.

* * * 10:23 Гуманитарное прекращение огня в секторе Газа для освобождения заложников ХАМАС будет отложено до пятницы, 24 ноября. Об этом сообщил источник CNN в Совете национальной безопасности Израиля.