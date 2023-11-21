Президент Азербайджана напомнил, что в период создания Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) страны-члены находились на начальном этапе своей независимости, в другой геополитической и географической среде, подчеркнул, что за минувший период страны-члены прошли успешный путь развития как независимые государства.

Глава государства на встрече сказал, что Азербайджан и UNECE успешно сотрудничают в сфере охраны окружающей среды, транспорта, таможни, энергетики, реализации Целей устойчивого развития и в других областях.

Президент Алиев с удовлетворением отметил расширение за последние годы сотрудничества между Азербайджаном и странами региона в политической, экономической, транспортной и других сферах.

Выразив благодарность за приглашение, Татьяна Молчан подчеркнула успешное председательство Азербайджана в СПЕКА, отметила, что проведение саммита в Баку впервые в таком формате является важным достижением.

Татьяна Молчан выразила удовлетворение тем, что представляет на Саммите СПЕКА генерального секретаря ООН. Заявив, что этот Саммит имеет большое значение с точки зрения развития сотрудничества между странами-членами СПЕКА в сферах, представляющих взаимный интерес, обсуждения приоритетов и одновременно вызовов, она сказала, что участие Европейской экономической комиссии ООН в качестве сопредседателя в предстоящих в рамках Саммита дискуссиях вызывает удовлетворение.

На встрече состоялся обмен мнениями о транспортных коридорах, концепции города-леса и увеличении озеленений в городах, переходе Азербайджана к сбалансированной и успешной концепции возобновляемой и зеленой энергии, а также инициативах, выдвинутых нашей страной в этом направлении.

С удовлетворением были отмечены увеличение транспортных возможностей со странами Центральной Азии, значение Срединного коридора, инвестиции, вкладываемые Азербайджаном в развитие транспортной инфраструктуры в нашей стране и соседних странах. В этом контексте были обсуждены вопросы расширения сотрудничества с Европейской экономической комиссией ООН.

В ходе беседы было затронуто значение «Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» (Конвенция Эспо), отмечены важность продвижения этой Конвенции в регионе, обеспечения экологической чистоты водных бассейнов и рек в регионе, а также принятия во внимание обеспокоенности соседних государств при проведении работ в приграничных зонах, особенно работ, связанных с горнодобывающей промышленностью.