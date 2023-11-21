Бренд XPENG официально представлен в Азербайджане!

В этом году один из крупнейших импортеров автомобилей в Азербайджане SR GroupCo MMC подписал соглашение о введении бренда XPENG на азербайджанский рынок.

Это соглашение направлено на то, чтобы подчеркнуть приверженность обеих компаний инновациям, экологичности и качеству - согласно условиям договора, SR Elektro motors MMC станет официальным дистрибьютором бренда XPENG в регионе.

Сотрудничество предоставит азербайджанским потребителям доступ к передовым технологиям в области электромобильности и, кроме того, XPENG предложит соответствующие модели, учитывая особенности и требования местных клиентов.

По данному соглашению представители обеих компаний выразили свою уверенность в успешном развитии партнерства и в осуществлении общих стратегических целей.

Генеральный директор SR Elektro motors MMC Айнур Ханкишиева выразила удовлетворение от сотрудничества с XPENG и отметила, что это партнерство открывает новые перспективы для развития сегмента электромобильности в стране, подчеркнув уверенность в том, что сотрудничество с XPENG принесет в Азербайджан инновации, комфорт и экологическую чистоту: «Xpeng - ведущий производитель электрических автомобилей, их передовые технологии и инновационные решения окажут существенное воздействие на укрепление нашего присутствия в сегменте электромобильности. Мы уверены, что это партнерство открывает важные перспективы для развития рынка электромобилей в Азербайджане. Мы готовы предложить нашим клиентам лучшие продукты и услуги, основанные на передовых технологиях и высоких стандартах качества».

В планах у компании ввести на азербайджанский рынок премиальные модели. Модели бренда будут полностью электрическими. Нет сомнений в том, что выбранные автомобили с их уникальным дизайном наверняка быстро обретут популярность на рынке.

Наименования и характеристики моделей будут объявлены во время презентации. Хотя пока не раскрыто, какие конкретно модели будут представлены, ожидается, что новый бренд впечатлит грандиозной презентацией.

Напоминаем, что у SR GROUP MMC есть успешные бизнес-проекты в различных секторах, и с 1996 года компания обладает обширным опытом в автомобильной индустрии. В этой области ее бренды, такие как Mercedes, Skoda, Changan и Leap Motor, выступают как лидеры рынка в своих сегментах. Выбор компании представить XPENG как новый бренд в стране не случаен и направлен на дальнейшее укрепление ее позиции на рынке.

XPENG, основанная в 2014 году, нацелена на изменение будущего мобильности. С момента своего создания компания постоянно внедряет инновации и продолжает подтверждать свою лидерскую роль в развитии интегрированной интеллектуальной мобильности с использованием Интернета и искусственного интеллекта. Соответственно 2020 и 2021 годам бренд достиг первенства в статусе двойного включения в крупнейшие биржевые площадки мира NYSE и HKEX.

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