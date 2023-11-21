Газета Financial Times, которая написала об этом, ссылаясь на собственные источники, не указывает деталей, из которых можно было бы понять, на какой стадии покушение было предотвращено: по ходу исполнения вмешательство ФБР заставило организаторов отказаться от замысла. По крайней мере один подозреваемый получил обвинительное заключение, содержание которого не раскрывается.

В Америке разоблачили заговор с целью покушения на сикхского активиста на территории Соединенных Штатов. Индии было выражено неудовольствие в связи с тем, что в деле замешаны лица, связанные с официальными индийскими властями.

Имя предполагавшейся, но так и не случившейся жертвы – Гурпатавант Сингх Паннун. Он является лидером движения «Сикхи за справедливость», которое выступает за создание независимого от Индии государства Халистан на территории Пенджаба. В конце сентября индийские власти конфисковали его имущество в Индии, поскольку там он считается одним из самых разыскиваемых террористов. Против него на родине возбуждено 25 уголовных дел. Движение выступает за проведение в 2025 году референдума среди сикхов за отделение штата Пенджаб от Индии.

В июне этого года в канадской провинции Британская Колумбия был расстрелян лидер канадской общины сикхов Хардип Сингх Ниджар. Власти Канады тогда заявили о причастности государственных органов Индии к убийству, что вызвало резкое охлаждение отношений между странами, вплоть до взаимной высылки дипломатов. Гурпатавант Сингх Паннун в ответ на убийство соратника пригрозил руководителям Индии физической расправой.

Очевидно, что страны Запада, дающие приют сикхским активистам, получают немалую головную боль. Но терпеть деятельность индийских спецслужб у себя на территории они тоже не намерены.

Индия категорически отрицала свою причастность к убийству Ниджара, но правительство Канады основывало свои обвинения на информации, полученной альянсом спецслужб США, Австралии, Британии, Канады и Новой Зеландии. Об этом прямо заявил в одном из интервью посол США в Канаде Дэвид Коэн.

Нынешняя история, случившаяся уже на территории Соединенных Штатов, подтверждает обоснованность претензий Канады к Индии. К ним теперь добавляются претензии собственно Соединенных Штатов.

Западные союзники в принципе, а в нынешней международной ситуации особенно, не хотели бы портить отношения с Индией. Тем более остро этот вопрос стоит для США, для которых принципиально важен стратегический союз с Индией, но Канада исторически, географически и политически и еще как угодно ближе. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обещал прояснить щекотливый вопрос о сикхах-активистах, проживающих на Американском континенте, с индийскими властями. Но ясности, очевидно, все нет.