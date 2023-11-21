В Имишлинский районный отдел полиции (РОП) поступила информация об обнаружении различных видов боеприпасов на берегу реки Араз, протекающей по территории района.

Как сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), в связи с поступившей информацией сотрудники РОП незамедлительно осмотрели место происшествия и обнаружили и изъяли с места 23 магазина и 467 патронов.

Также в результате профилактических мероприятий, проведенных за последние два дня сотрудниками отдела по выявлению, изъятию и добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, четыре местных жителя сдали сотрудникам полиции незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

По данным фактам ведутся расследования.