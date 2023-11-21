30 ноября на государственной границе Азербайджана и Армении состоится очередная встреча комиссии по делимитации государственной границы между двумя странами, сообщили в МИД Армении.

По информации пресс-службы МИД Армении, «согласно предварительной договоренности, 30 ноября на государственной границе Республики Армения и Азербайджанской Республики пройдет встреча» профильных комиссий двух стран по демаркации государственной границы.

Ранее сообщалось, что МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на госгранице для обсуждения мирного процесса.