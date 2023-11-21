Хуситы запустили по Израилю крылатые ракеты

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) накануне сообщило о запуске крылатых ракет по городу Эйлат на юге Израиля. Сообщение военных передал телеканал «Аль-Масира».

Военные, как пишет телеканал, заявили о готовности продолжать военные операции против Израиля до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия против палестинского народа в секторе Газа».

19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Вслед за этим «Ансар Аллах» захватили грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. При этом на борту судна не было израильтян.