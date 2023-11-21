В Кюрдамире ребенок заразился корью и умер

В Кюрдамире в больнице скончался ребенок, заразившийся корью. Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел сегодня утром.

Отмечается, что малолетний житель села Гагаджылы Руфат Гарибли заразился корью неделю назад, лихорадку сбить не удавалось, и ребенка госпитализировали, но он скончался в больнице.

Как сообщили в Генпрокуратуре, прокуратура Кюрдамирского района ведет расследование по факту.