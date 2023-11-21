Алиев рассказал, сколько человек вернут в Карабах до конца 2026 года

Азербайджан планирует до конца 2026 года вернуть в Карабах и Восточный Зангезур более 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку министерской сессии 5-й Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества.

«В настоящее время на наших освобожденных территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы, осуществляются важные инфраструктурные проекты.

В рамках программы Великого возвращения бывшие вынужденные переселенцы уже вернулись в края своих отцов и дедов – в города Лачин и Физули, в том числе в три села. До конца 2026 года предусмотрено возвращение в Карабах и Восточный Зангезур более 140 тысяч человек», - говорится в обращении главы государства.