Если еще не нашли возможности воспользоваться предложениями акции, не беспокойтесь. Ведь вы можете прийти в магазины Kontakt и приобрести любые товары со скидками до 70% до 26 ноября . Акция действует также в интернет-магазине kontakt.az .

Продолжается акция «Большая пятница» с самыми большими скидками года, объявленная сетью магазинов Kontakt. С момента начала акции тысячи покупателей устремились в магазины сети и смогли приобрести желаемые товары с большими скидками.

Вы также сможете приобрести товар своей мечты, разделив скидочную цену не на 3, а на 6 месяцев. Более того, обладатели такситных карт смогут воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 18 месяцев.

И это еще не все: для удобства покупателей 24, 25 и 26 ноября магазины сети

«Украинский круг»;

«Метро Иншаатчылар»;

«Станция Бакиханов»;

«Метро Азадлыг»;

Новый магазин «Сумгаит», расположенный напротив ТЦ «Джавид»;

А также магазины «Гянджлик Молл» и «Дениз Молл» будут работать до 00:00.

А теперь предлагаем взглянуть на выгодные возможности последних 4 дней:

70% СКИДКА на утюг – легкий в использовании паровой утюг Hoffmann мощностью 2000 Вт в эти 4 дня обойдется вам по доступной цене всего в 18 манатов.

50% СКИДКА на микроволновую печь – микроволновая печь Gorenje емкостью 17 литров в дни акции стоит всего 100 манатов. В этой печи вы можете за считанные секунды разогреть блюдо, разморозить замороженные продукты, а также воспользоваться функцией автоматической очистки.

50% СКИДКА на посудомоечную машину – посудомоечная машина всего за 400 манатов? Да, это реальность. Эта посудомоечная машина Hoffmann вместимостью 12 комплектов может работать с 6 программами. Помимо класса энергопотребления А++, модель обеспечивает превосходное мытье посуды при небольшом расходе воды. Доставка и установка продукта полностью бесплатны.

27% СКИДКА на смартфон – смартфон Samsung Galaxy A24 по сниженной цене всего в 400 манатов оснащен 128 ГБ внутренней памяти, широким экраном 6,5", основной камерой 50 МП + 5 МП + 2 МП и аккумулятором емкостью 5000 мАч. В магазинах сети модель доступна в цветах «черный», «серебристый», «темно-красный» и «светло-зеленый».

Итак, спешите в ближайший к вам магазин Kontakt, пока не закончились акция и запас скидочных товаров!

Ознакомиться с адресами магазинов можно здесь, а для получения дополнительной информации – обратиться в Колл-центр по номеру *6060.