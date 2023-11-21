Помощник Алиева выступил перед иностранными дипломатами

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил в Университете ADA перед группой иностранных дипломатов и провел обмен мнениями о ситуации в регионе.

«Благодарю Университет ADA за приглашение выступить перед группой уважаемых дипломатов из десятков разных стран в рамках программы «Исследования Каспийского бассейна», а также за возможность провести широкую дискуссию и обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам», - написал Гаджиев в соцсети.