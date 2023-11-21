Громкий скандал в Турции: Арда Туран и именитые футболисты остались без гроша

Накануне в турецких СМИ появился телефонный разговор Турана с директором банка Denizbank Сечиль Эрзан, которой футболист доверил свои сбережения. Сечиль Эрзан, ключевая фигура в этом деле, родилась в районе Чорлу города Текирдаг. Она работала в Denizbank, где занимала должность директора отделений в Бахчешехире и Левент Бююкдере. Во время работы в банке Эрзан была финансовым консультантом Фатиха Терима, тогдашнего технического директора «Галатасарая», и предлагала футболистам и бизнесменам вложить деньги в «фонд», обещая высокую доходность. Именно на этом и прогорел Туран.

В обнародованном разговоре с Эрзан бывший полузащитник «Галатасарая» выражает отчаяние из-за своей финансовой ситуации. Туран отмечает, что у него осталось всего 20 тыс. долларов, и из-за своего плачевного положения ему не остается ничего, кроме как прибегнуть к услугам ростовщиков. В опубликованном диалоге он также обсуждает финансовые неудачи других людей, включая Эмре Белёзоглу, и рассматривает возможности возврата потерянных средств.