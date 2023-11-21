Громкий скандал в Турции: Арда Туран и именитые футболисты остались без гроша
Известный турецкий футболист Арда Туран, ранее выступавший за «Барселону» и мадридский «Атлетико», стал жертвой мошенничества, потеряв 13,9 миллиона долларов, сообщают турецкие СМИ.
Бывший футболист, завершивший свою спортивную карьеру в «Галатасарае» в 2022 году, теперь занимается тренерской деятельностью, возглавляя команду «Эюпспор». Под его руководством команда в настоящее время занимает первое место во втором дивизионе турецкого футбола.
Накануне в турецких СМИ появился телефонный разговор Турана с директором банка Denizbank Сечиль Эрзан, которой футболист доверил свои сбережения. Сечиль Эрзан, ключевая фигура в этом деле, родилась в районе Чорлу города Текирдаг. Она работала в Denizbank, где занимала должность директора отделений в Бахчешехире и Левент Бююкдере. Во время работы в банке Эрзан была финансовым консультантом Фатиха Терима, тогдашнего технического директора «Галатасарая», и предлагала футболистам и бизнесменам вложить деньги в «фонд», обещая высокую доходность. Именно на этом и прогорел Туран.
В обнародованном разговоре с Эрзан бывший полузащитник «Галатасарая» выражает отчаяние из-за своей финансовой ситуации. Туран отмечает, что у него осталось всего 20 тыс. долларов, и из-за своего плачевного положения ему не остается ничего, кроме как прибегнуть к услугам ростовщиков. В опубликованном диалоге он также обсуждает финансовые неудачи других людей, включая Эмре Белёзоглу, и рассматривает возможности возврата потерянных средств.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Туран не был единственной жертвой действий Эрзан. Предположительно, Эрзан, которая на протяжении нескольких лет занимала пост директора Denizbank, обманула до 29 человек, включая звезд турецкого футбола, таких как Арда Туран, Эмре Белёзоглу, Фернандо Муслера, Сельчук Инан.
Стамбульский уголовный суд уже начал процесс против Эрзан. Предполагается, что банкир заработала на всей этой афере до 55 млн евро. Прокуратура, составившая обвинительное заключение, потребовала для Эрзан 226 лет тюремного заключения за мошенничество и подделку официальных документов. В обвинительном заключении также упоминаются банковские документы с печатями и подписями, которые Эрзан выдавала обманутым людям.