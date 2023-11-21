В Минске стартует саммит ОДКБ... Без Армении

Президенты Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров уже прибыли в столицу Беларуси. Президент России Владимир Путин также будет участвовать в ней очно.

Перед саммитом в Минске прошли встречи глав МИД, Минобороны и секретарей советов безопасности стран ОДКБ. На встрече они согласовали порядка 20 документов — в их числе заявление глав МИД «об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства» и решение о мерах по обеспечению информационной безопасности ОДКБ.

В ОДКБ входят шесть стран бывшего СССР — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В основе организации лежит подписанный в 1992 году в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В этом году мероприятия ОДКБ проходят без представителей Армении, напоминает РБК. За неделю до саммита, 14 ноября, премьер-министр Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил, что не сможет участвовать в заседании в Минске. Несколько дней спустя в парламенте Пашинян, отвечая на вопрос оппозиции, не готовит ли он почву для выхода республики из ОДКБ, сказал, что ни для чего почву не готовит — «она либо есть, либо нет».

Саммит ОДКБ — вторая многосторонняя встреча на высшем уровне, от которой отказался Пашинян. В октябре 2023 года он пропустил саммит СНГ в Бишкеке. На мероприятия в Минск также не приехали главы армянского МИД Арарат Мирзоян и Минобороны Сурен Папикян; от участия в других мероприятиях ОДКБ, которые пройдут в декабре в Минске, также отказался спикер парламента Ален Симонян, заявив, что «при сложившейся ситуации» оно было бы нецелесообразным. Накануне саммита генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с Лукашенко заявил, что Ереван попросил партнеров по ОДКБ снять с повестки документ о помощи Армении. По сообщению организации, вплоть до 21 ноября у нее в работе было два документа: проект решения глав государств «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» и заявление глав МИД в поддержку усилий по достижению мира в этом регионе. Первый документ с повестки снят, но ОДКБ продолжает работать над решением об отправке в республику мониторинговой миссии.