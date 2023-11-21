На мероприятии было зачитано обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции. Текст обращения зачитал помощник президента – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Натик Амиров.

На сессии было заслушано выступление в качестве председателя 4-й конференции министров труда ОИС – заместителя министра человеческих ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Аравия Аднана Абдуллы Аль Нуаима. Затем были избраны председатель и состав бюро конференции.

Избранный председателем конференции министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев подчеркнул, что нынешняя конференция ОИС создала возможности для расширения связей между странами-членами и проведения активного обмена опытом. Он подчеркнул актуальность обеспечения продуктивной занятости и достойной работы для всех, занятости молодежи в странах - членах ОИС, важность цифровизации при решении приоритетных задач, таких как повышение прозрачности, качества услуг, доступности и оперативности в социальной сфере, а также важность взаимного обмена опытом в решении социальных вопросов.