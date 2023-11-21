Министры труда стран ОИС собрались в Баку фото
В Баку проходит министерская сессия 5-й конференции министров труда государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
На мероприятии было зачитано обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции. Текст обращения зачитал помощник президента – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Натик Амиров.
На сессии было заслушано выступление в качестве председателя 4-й конференции министров труда ОИС – заместителя министра человеческих ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Аравия Аднана Абдуллы Аль Нуаима. Затем были избраны председатель и состав бюро конференции.
Избранный председателем конференции министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев подчеркнул, что нынешняя конференция ОИС создала возможности для расширения связей между странами-членами и проведения активного обмена опытом. Он подчеркнул актуальность обеспечения продуктивной занятости и достойной работы для всех, занятости молодежи в странах - членах ОИС, важность цифровизации при решении приоритетных задач, таких как повышение прозрачности, качества услуг, доступности и оперативности в социальной сфере, а также важность взаимного обмена опытом в решении социальных вопросов.
Сахиль Бабаев отметил реформы, проводимые по поручению президента Ильхама Алиева в сфере обеспечения благосостояния граждан в Азербайджане, существенное увеличение социальных выплат за последние 5 лет в стране, достижения Концепции DOST и обширную программу электронизации в социальной сфере. По его словам, изучение, применение, взаимный обмен опытом инноваций, применяемых в каждой стране другими государствами-членами, является одним из основных направлений деятельности для ОИС. Он довел до внимания важность в этой связи Центра труда ОИС, созданного в Баку.
Генеральный секретарь ОИС Хисейн Брахим Таха рассказал о важности этой конференции для стран-участниц, отметив важность расширения сотрудничества в решении обсуждаемых вопросов.