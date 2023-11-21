Экс-глава Пенитенциарной службы Нахчывана предстанет перед судом

В Нахчыванском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего начальника Пенитенциарной службы Нахчывана, генерал-майора юстиции Тофика Гасанова.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Гусейна Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Подготовительное заседание суда назначено на 4 декабря.

Отметим, что Тофик Гасанов был арестован в январе этого года по уголовному делу, которое продолжается в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности. Бывший начальник службы обвиняется в получении крупной взятки.