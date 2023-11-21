Сколько будет потрачено на восстановление Карабаха в 2024 году
В 2024 году на восстановление освобожденных территорий Азербайджана будет выделено не менее 2,4 млрд долларов США. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 18-й сессии руководящего совета СПЕКА в Баку.
По его словам, на эти цели из государственного бюджета Азербайджана уже израсходовано 7 млрд долларов США.
«В связи с этим мы благодарим Узбекистан за построенную в Физули школу и Казахстан за сотрудничество», — заявил министр.
Джаббаров также упомянул интерес, проявленный компаниями из стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), к Алятской свободной экономической зоне.
Министр отметил, что были созданы Азербайджано-узбекская совместная инвестиционная компания и Азербайджано-кыргызский фонд развития: «Мы реализуем множество проектов в области автомобильной промышленности, судостроения, сельского хозяйства. В частности, проекты реализуются в хлопководстве, шелководстве, садоводстве и животноводстве».