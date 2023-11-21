Сколько будет потрачено на восстановление Карабаха в 2024 году

В 2024 году на восстановление освобожденных территорий Азербайджана будет выделено не менее 2,4 млрд долларов США. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 18-й сессии руководящего совета СПЕКА в Баку.

По его словам, на эти цели из государственного бюджета Азербайджана уже израсходовано 7 млрд долларов США.