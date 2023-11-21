Протесты у Кабмина Армении

Импортеры машин проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении, поскольку недовольны поправками в Налоговый кодекс, устанавливающими налог на прибыль.

В частности, представитель компании, занимающейся импортом машин из США, Вардан Онанян отметил, что принятыми поправками государство обязало юридические лица продавать машины по цене, превышающей себестоимость машин на 20%.

По его мнению, это приведет к повышению цен и сократит количество сделок.

"Мы собрались, чтобы власти отсрочили применение закона на несколько месяцев, поскольку уже сейчас в пути находятся машины, которые были закуплены на американских аукционах и с покупателем уже обговорена цена, не отвечающая требованиям принятых поправок", - сказал другой участник акции.

Протестующие заверяют, что с ними не обсуждались поправки, это застало их врасплох.

Отметим, что с 1 декабря в Армении вступает в силу новый пакет изменений и дополнений в Налоговый кодекс, который устанавливает налог на прибыль для компаний, занимающихся импортом автомобилей.