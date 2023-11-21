Во время заседания правительства Армении 23 ноября произошло кратковременное отключение электроэнергии. В связи с инцидентом премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал министра территориального управления Гнела Саносяна.

Пашинян выразил недовольство текущим состоянием электроснабжения в Армении, учитывая, что свет отключился даже в здании правительства, которое является стратегическим объектом.

«Можно ли десять лет давать поручения об одном и том же? – заявил Пашинян. — Это то, о чем я вам говорил: электроснабжение в нашей стране некачественное, и в этом здании, в кабинетах постоянно мигает. Мы все время говорим об этом, а вопрос не решается».