На фронте в Украине убит российский военкор

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, накануне получивший ранение при атаке дрона в Запорожской области Украины, скончался. Об этом сообщил телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев.

«Только что пришла трагическая новость. Скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра», — сообщил Соловьев.

По словам Соловьева, Максудов «работал в зоне СВО с первых дней» и неоднократно бывал в Донецке, «где фиксировал военные преступления киевского режима».

Ранее Минобороны России сообщало, что Борис Максудов был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, и утверждало, что угрозы его жизни нет.

В момент удара беспилотника рядом с Максудовым находился фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал.