Морской спецназ исполнил прыжки с парашютом фото, видео

Морской спецназ Военно-морских сил Азербайджана успешно осуществил парашютные прыжки, передает сайт Минобороны.

Морской спецназ успешно выполнил усложненные прыжки с парашютом с высоты 600 и 1200 метров.

Помимо этого, спецназовцы также выполнили задачи по десантированию из вертолетов различными способами.

Цель этих тренировок - поддержание высокого уровня боевой готовности личного состава и совершенствование практических навыков выполнения боевых задач в экстремальных условиях.