Морской спецназ исполнил прыжки с парашютом фото, видео
Морской спецназ Военно-морских сил Азербайджана успешно осуществил парашютные прыжки, передает сайт Минобороны.
Морской спецназ успешно выполнил усложненные прыжки с парашютом с высоты 600 и 1200 метров.
Помимо этого, спецназовцы также выполнили задачи по десантированию из вертолетов различными способами.
Цель этих тренировок - поддержание высокого уровня боевой готовности личного состава и совершенствование практических навыков выполнения боевых задач в экстремальных условиях.