Морской спецназ Военно-морских сил Азербайджана успешно осуществил парашютные прыжки, передает сайт Минобороны.

Морской спецназ успешно выполнил усложненные прыжки с парашютом с высоты 600 и 1200 метров.

Помимо этого, спецназовцы также выполнили задачи по десантированию из вертолетов различными способами.