Режим повышенной готовности в российском регионе

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки закроет все КПП на границе с Россией, кроме пункта «Рая-Йоосеппи» — граница с Мурманской областью (КПП «Лотта»), передает «Медуза».

Режим повышенной готовности вводится в Мурманской области РФ «для обеспечения безопасности жителей» из-за закрытия Финляндией почти всех пограничных пунктов с Россией. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По словам Чибиса, это приведет к тому, что «число иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет».

Он отметил, что на другом КПП в Мурманской области — «Салла» — сейчас находятся около 400 иностранцев, из которых в Финляндию за день пропустили только 50. «В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — заявил губернатор.

Власти Финляндии сообщали о резком росте числа мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в страну через границу с РФ с целью попросить убежище. Некоторые европейские политики и чиновники допускают, что Россия искусственно создает кризис мигрантов на финской границе, и предполагают, что мигранты «вряд ли сами придумали» пытаться попасть в ЕС через РФ. Москва это отрицает.