Президент Беларуси Александр Лукашенко встретил своего российского коллегу Владимира Путина во Дворце Независимости в Минске.

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Минск для участия в итоговом саммите государств-участников ОДКБ, сообщают белорусские СМИ.

Кортеж Путина отправился во Дворец Независимости, где проходят основные мероприятия саммита.

Накануне в белорусской столице состоялось предваряющее встречу лидеров заседание Совета глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ.

В Минск также прибыли главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

В мероприятии не примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, на мероприятия по линии ОДКБ перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении.

В то же время сообщается, что генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита организации в Минске посетит Ереван. Тасмагамбетов передаст подписанные решения армянской стороне для присоединения к ним.