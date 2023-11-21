Лукашенко встретил Путина видео; обновлено 14:56
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретил своего российского коллегу Владимира Путина во Дворце Независимости в Минске.
November 23, 2023
*** 14:05
Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Минск для участия в итоговом саммите государств-участников ОДКБ, сообщают белорусские СМИ.
Кортеж Путина отправился во Дворец Независимости, где проходят основные мероприятия саммита.
Накануне в белорусской столице состоялось предваряющее встречу лидеров заседание Совета глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ.
В Минск также прибыли главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.
В мероприятии не примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, на мероприятия по линии ОДКБ перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении.
В то же время сообщается, что генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита организации в Минске посетит Ереван. Тасмагамбетов передаст подписанные решения армянской стороне для присоединения к ним.