По информации из сводки Генштаба ВСУ, российские войска больше всего атакуют на Авдеевском и Купянском направлениях.

Российская армия активно атакует на Авдеевском и Купянском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

«Сегодня враг пытался идти вперед. Несколько механизированных колонн с бронированной техникой бросил вперед. Где-то полтора десятка. Но потерял почти 80% техники, наши ребята их уничтожили», — заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Атаки по позициям ВСУ и населенным пунктам в этих районах осуществляются с применением артиллерии, авиации и дронов, также наносятся ракетные удары, сообщает украинский Генштаб.

Авиационным ударам также подверглись Харьковская, Луганская и Донецкая области. Под артиллерийский огонь попали более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Частично или полностью разрушено много частных жилых домов, пострадала гражданская инфраструктура.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения.

Командующий ОСУВ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что россияне начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении.

По его словам, украинские военные стойко держат оборону. Тарнавский утверждает, что на Таврийском направлении потери россиян в живой силе и бронетехнике растут. Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, добавляет Тарнавский.