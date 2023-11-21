Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский вместе с почетным консулом Украины Мехрали Гасымовым посетил районы Азербайджана, которые находятся в консульском округе Почетного консульства Украины в городе Шемаха.

В частности, делегация посетила Гёйчайский и Исмаиллинский районы, где провели плодотворные переговоры с руководством исполнительных властей Гёйчайского района Натигом Агаевым и Исмаиллинского района Нахидом Багировым.

Стороны обсудили ряд вопросов представляющих взаимный интерес и сконцентрировали свое внимание на вопросах налаживания побратимских отношений между украинскими и азербайджанскими городами, углублении экономического сотрудничества, а также на гуманитарных проектах в сфере образования.

В ходе визита украинская делегация отметила, что каждый из регионов имеет свою особенность. Гёйчайский район знаменит своими фруктами – гранатами и хурмой, которые экспортируются за границу, в частности, в Украину. Исмаиллинский район известен своей уникальной природой и целебными источниками, которые привлекают туристов.

Также были отмечены активные темпы развития указанных регионов, привлекательный инвестиционный климат, что, несомненно, по мнению сторон, будет способствовать углублению украинско-азербайджанского межрегионального сотрудничества.