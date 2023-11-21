ЦАХАЛ задержал врачей больницы «Аш-Шифа»

Абу Салмия арестован по пути на юг в гуманитарном коридоре, при этом обстоятельства и причины его задержания до сих пор неизвестны.

В четверг утром директор больницы "Аш-Шифа" в Газе Мухаммад Абу Салмия был задержан израильскими военными силами, сообщил врач этого медучреждения изданию The National.

Помимо директора госпиталя, были задержаны и другие медицинские работники, сообщил врач больницы "Аш-Шифа" изданию.

Израиль утверждает, что под крупнейшим в Газе госпиталем расположена база ХАМАС.

Министерство здравоохранения Газы категорически отвергает обвинения в присутствии ХАМАС в госпитале, включая израильские заявления о наличии туннелей под комплексом.

ХАМАС осудил задержание директора больницы "Аш-Шифа" и других врачей. В заявлении, опубликованном в четверг, группировка призывает Красный Крест и другие международные организации содействовать немедленному освобождению задержанных.

"Мы призываем международные органы, в том числе Международный комитет Красного Креста и Всемирную организацию здравоохранения, с которыми доктор Абу Салмия контактировал для эвакуации оставшихся пациентов и раненых из госпиталя "Аш-Шифа", оказать давление на оккупационные войска (ЦАХАЛ - ред.) для обеспечения освобождения его и всех арестованных медицинских работников", — говорится в заявлении.