В связи с инцидентом в селе Ени Дашкенд Бардинского района в Бардинскую центральную районную больницу были госпитализированы 27 человек, сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что один из пострадавших скончался еще до того, как его успели госпитализировать. Пострадавшим, размещенным в соответствующие отделения медицинского учреждения с различными видами телесных повреждений и другими жалобами, оказаны необходимые медицинские услуги.

Двое пострадавших, состояние которых признано удовлетворительным, были выписаны домой для амбулаторного лечения. Лечение других людей продолжается. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, двоих – умеренно тяжелое, остальные находятся в стабильном состоянии.

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана сообщили, что прокуратура расследует инцидент в Барде, проводится расследование, будет предоставлена дополнительная информация.