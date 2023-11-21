Стало известно о состоянии пострадавших в Барде обновлено 15:27
В связи с инцидентом в селе Ени Дашкенд Бардинского района в Бардинскую центральную районную больницу были госпитализированы 27 человек, сообщили в TƏBİB.
Отмечается, что один из пострадавших скончался еще до того, как его успели госпитализировать. Пострадавшим, размещенным в соответствующие отделения медицинского учреждения с различными видами телесных повреждений и другими жалобами, оказаны необходимые медицинские услуги.
Двое пострадавших, состояние которых признано удовлетворительным, были выписаны домой для амбулаторного лечения. Лечение других людей продолжается. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, двоих – умеренно тяжелое, остальные находятся в стабильном состоянии.
В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана сообщили, что прокуратура расследует инцидент в Барде, проводится расследование, будет предоставлена дополнительная информация.
*** 14:40
Во время траурной церемонии в селе Ени Дашкенд Бардинского района обрушился пол на втором этаже дома.
Как сообщил haqqin.az представитель исполнительной власти в селе Сабир Джахангиров, пол в комнате не выдержал большого числа собравшихся.
По его словам, один человек погиб, 13 - пострадали. Погибшая – 65-летняя жительница села, она, вероятно, осталась под обломками. Всех пострадавших доставили в Центральную районну больницу Барды.
По факту ведется расследование.
В то же время в TƏBİB сообщили, что в результате инцидента пострадали 23 человека, они госпитализированы. Один из пострадавших скончался до того, как его успели госпитализировать.