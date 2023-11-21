Орбан летит в Баку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отбыл с визитом в Азербайджан, сообщили в Офисе венгерского премьера.

«После визита в Швейцарию премьер-министр Виктор Орбан отбыл в Баку по приглашению президента Азербайджана для участия 24 ноября в конференции Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Перед началом конференции премьер-министр Орбан проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана», - говорится в информации.