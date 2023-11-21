Экс-советник Трампа: Байден надавил и Израиль прогнулся

Бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал соглашение Израиля об обмене заложниками с ХАМАС и прекращении огня, достигнутое во вторник, назвав его "очень плохой сделкой для Израиля". Об этом сообщает The Hill.

"Само соглашение, по крайней мере, насколько я понимаю условия, как они были объявлены, является очень плохой сделкой для Израиля. Это очередной обмен заложников - невинных жертв - на преступников, находящихся в израильских тюрьмах в соотношении 3:1 в пользу террористов ХАМАС", — сказал Болтон.

Он отметил, что Израиль "сдался", приняв соглашение из-за "давления" со стороны администрации Байдена, которая, по его словам, больше не поддерживает Израиль так сильно, как это было раньше.

"Я не вижу, какую стратегическую пользу это принесет Израилю. Я уверен, что израильские силы обороны получат определенную выгоду от паузы, (...) но, по сути, здесь время на стороне ХАМАС", — добавил экс-посол США в ООН.

"Я понимаю гуманитарные проблемы, но есть 220 заложников и 9 млн других израильских граждан, которым угрожает не только ХАМАС, но и "Хезболла", и в основном Иран", — подчеркнул Болтон.

ХАМАС и Израиль заключили соглашение о четырехдневном перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских женщин и детей, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Планируется, что Израиль будет продлевать режим прекращения огня на 24 часа после освобождения каждой группы из десяти заложников. Список заложников, которые будут освобождены, передадут Израилю вечером накануне их освобождения. Посредником будет Красный Крест.