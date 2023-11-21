Илон Маск, главный антисемит Америки наш комментарий
Посреди тихого политического сезона, который начинается в этот четверг со Дня благодарения и идет до Рождества и Нового года, один крупный скандал все же разбудил уже погруженную в праздники общественность Америки. И вызвал его не как обычно главный бузотер Америки — Дональд Трамп, а не менее известный, ассоциированный с ним член — мультимиллиардер Илон Маск.
Имя этого персонажа давно уже не сходит со страниц американских изданий. И речь идет не об экспансии в мире его компании электрокаров Tesla и не о неудачном запуске дорогостоящей лунной ракеты SpaceX. В этот раз новостью стал иск, поданный Маском против правозащитной организации левой ориентации Media Matters, которая обвинила самого богатого человека планеты в антисемитизме и пропаганде нацизма.
Media Matters утверждает, что социальная сеть Х Маска (в прошлом Twitter) размещает рекламу, которая появляется рядом с постами, поддерживающими нацизм, с цитатами Гитлера и отрицанием Холокоста.
Илон Маск обрушился на своих противников с характерным для него, подчас на грани паранойи, несокрушимым темпераментом. В иске, который, как пообещал миллиардер, будет «термоядерным», говорится, что Media Matters сознательно и злонамеренно изготовила изображения с постами рекламодателей рядом с маргинальными неонацистскими и националистическими материалами, а затем представила эти изготовленные изображения так, как будто это именно то, что видят на платформе типичные пользователи X.
Однако доводы о том, что Media Matters намеренно занимается манипуляцией, чтобы разрушить сеть Маска, не были признаны убедительными. Целая группа чрезвычайно респектабельных и крупных компаний — Apple, Disney, IBM, Comcast немедленно перестали публиковать в X свою рекламу. Чуть позже к ним присоединились Warner Bros, Discovery и Sony.
Иск был подан вскоре после того, как против Илона Маска выдвинули весьма серьезное обвинение в антисемитизме. Как пишет The New York Times, это произошло тогда, когда Маск ответил на один пост в своей сети. В нем говорилось, что евреи, которые противостоят антисемитизму в разгар войны Израиля с ХАМАС, исповедуют «ту же самую диалектическую ненависть к белым людям, которую они хотят остановить против них самих». Кроме того, автор поста обвиняет евреев в том, что они поддерживают «иммиграцию орд меньшинств».
Маск ответил ему: «Вообще-то, ты сказал правду». Таким образом, он поддержал конспирологическую теорию о том, что евреи организуют орды не белых иммигрантов с тем, чтобы извести белую расу. Бред? Конечно, но в современной Америке у этой замечательной теории находятся многие сторонники. Среди них, например, Роберт Боуэрз, который в 2018 году в городе Питтсбурге застрелил 11 работников синагоги.
В Media Matters не сомневаются в том, что они выиграют дело, поскольку сам Маск признавался в том, что изображения в Х подлинные. «Маск — далеко не тот защитник свободы слова, за которого себя выдает, а хулиган, угрожающий необоснованными судебными исками в попытке заставить замолчать сведения, которые он даже лично назвал достоверными», — говорится в заявлении адвоката правозащитной компании Анджело Карузоне.
Против Маска публично высказались президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которые уже давно враждуют с миллиардером. Они заклеймили его антисемитские высказывания и открыли аккаунты в сети Theads, которая является прямым конкурентом X.
Threads близка к другой, более крупной сети — Meta, которая принадлежит другому миллиардеру — Марку Цукербергу, основателю Facebook. Как заявил Кристал Паттерсон, который прежде был топ-менеджером Facebook, «после того как президент Байден присоединился к Threads, эта сеть будет быстро расти и чаще использоваться».
К этой сети неутомимый Маск также предъявлял претензии, обвиняя ее в том, что она копирует стиль его детища. Похоже, что противостояние двух богачей будет нарастать. Как уже писал haqqin. az, в мировой прессе не так давно появились сообщения, что между ними может быть организован бой гладиаторов в римском Колизее, однако пока эта крутая идея не нашла своего воплощения.
Иск Маска к компании Media Matters между тем вызвал противостояние не только между миллиардерами с их социальными сетями, но и стоящими за ними силами. Белый дом и демократы с одной стороны, ультраправые республиканцы в Конгрессе и в различных штатах с другой. Два генеральных прокурора – Кен Пакстон из Техаса и Эндрю Бейли из Миссури объявили о начале расследования в отношении Media Matters. Адвокат Трампа Стивен Миллир также призвал правоохранительные органы начать проверку «преступной деятельности» Media Matters.
Как пишет The Washington Post «иск, поданный Илоном Маском, проливает свет на альянс Маска с MAGA (группой Трампа). Можно не сомневаться, что в случае победы последнего на выборах между двумя личностями сложится очень крепкий союз. И это будет наглядным примером того, как в современном мире миллиардеры поддерживают не либеральных политиков, а авторитарных ультраправых деятелей.
В чем же сила Илона Маска? Только в его немыслимом богатстве? Как пишет издание Politico, «политики обнаруживают, что у них пока нет конкурента Х в качестве бесплатного средства общения в реальном времени, чтобы поддерживать связь с избирателями и журналистами».
Как говорит Эндрю Бликер, президент коммуникационной фирмы Bully Pulpit Interactive, «пресса живет и умирает с Тwitter, и пока она остается там, избранным политикам будет трудно избавиться от этой сети».
Печально, но факт: в ближайшем будущем именно Трамп и Маск смогут заказывать музыку в Америке. На подмостках ксенофобии, антисемитизма. С добавлением нацистской риторики.