Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:50

Посреди тихого политического сезона, который начинается в этот четверг со Дня благодарения и идет до Рождества и Нового года, один крупный скандал все же разбудил уже погруженную в праздники общественность Америки. И вызвал его не как обычно главный бузотер Америки — Дональд Трамп, а не менее известный, ассоциированный с ним член — мультимиллиардер Илон Маск. Имя этого персонажа давно уже не сходит со страниц американских изданий. И речь идет не об экспансии в мире его компании электрокаров Tesla и не о неудачном запуске дорогостоящей лунной ракеты SpaceX. В этот раз новостью стал иск, поданный Маском против правозащитной организации левой ориентации Media Matters, которая обвинила самого богатого человека планеты в антисемитизме и пропаганде нацизма.

Media Matters утверждает, что социальная сеть Х Маска (в прошлом Twitter) размещает рекламу, которая появляется рядом с постами, поддерживающими нацизм, с цитатами Гитлера и отрицанием Холокоста. Илон Маск обрушился на своих противников с характерным для него, подчас на грани паранойи, несокрушимым темпераментом. В иске, который, как пообещал миллиардер, будет «термоядерным», говорится, что Media Matters сознательно и злонамеренно изготовила изображения с постами рекламодателей рядом с маргинальными неонацистскими и националистическими материалами, а затем представила эти изготовленные изображения так, как будто это именно то, что видят на платформе типичные пользователи X. Однако доводы о том, что Media Matters намеренно занимается манипуляцией, чтобы разрушить сеть Маска, не были признаны убедительными. Целая группа чрезвычайно респектабельных и крупных компаний — Apple, Disney, IBM, Comcast немедленно перестали публиковать в X свою рекламу. Чуть позже к ним присоединились Warner Bros, Discovery и Sony.

Иск был подан вскоре после того, как против Илона Маска выдвинули весьма серьезное обвинение в антисемитизме. Как пишет The New York Times, это произошло тогда, когда Маск ответил на один пост в своей сети. В нем говорилось, что евреи, которые противостоят антисемитизму в разгар войны Израиля с ХАМАС, исповедуют «ту же самую диалектическую ненависть к белым людям, которую они хотят остановить против них самих». Кроме того, автор поста обвиняет евреев в том, что они поддерживают «иммиграцию орд меньшинств». Маск ответил ему: «Вообще-то, ты сказал правду». Таким образом, он поддержал конспирологическую теорию о том, что евреи организуют орды не белых иммигрантов с тем, чтобы извести белую расу. Бред? Конечно, но в современной Америке у этой замечательной теории находятся многие сторонники. Среди них, например, Роберт Боуэрз, который в 2018 году в городе Питтсбурге застрелил 11 работников синагоги. В Media Matters не сомневаются в том, что они выиграют дело, поскольку сам Маск признавался в том, что изображения в Х подлинные. «Маск — далеко не тот защитник свободы слова, за которого себя выдает, а хулиган, угрожающий необоснованными судебными исками в попытке заставить замолчать сведения, которые он даже лично назвал достоверными», — говорится в заявлении адвоката правозащитной компании Анджело Карузоне.

Против Маска публично высказались президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которые уже давно враждуют с миллиардером. Они заклеймили его антисемитские высказывания и открыли аккаунты в сети Theads, которая является прямым конкурентом X. Threads близка к другой, более крупной сети — Meta, которая принадлежит другому миллиардеру — Марку Цукербергу, основателю Facebook. Как заявил Кристал Паттерсон, который прежде был топ-менеджером Facebook, «после того как президент Байден присоединился к Threads, эта сеть будет быстро расти и чаще использоваться». К этой сети неутомимый Маск также предъявлял претензии, обвиняя ее в том, что она копирует стиль его детища. Похоже, что противостояние двух богачей будет нарастать. Как уже писал haqqin. az, в мировой прессе не так давно появились сообщения, что между ними может быть организован бой гладиаторов в римском Колизее, однако пока эта крутая идея не нашла своего воплощения. Иск Маска к компании Media Matters между тем вызвал противостояние не только между миллиардерами с их социальными сетями, но и стоящими за ними силами. Белый дом и демократы с одной стороны, ультраправые республиканцы в Конгрессе и в различных штатах с другой. Два генеральных прокурора – Кен Пакстон из Техаса и Эндрю Бейли из Миссури объявили о начале расследования в отношении Media Matters. Адвокат Трампа Стивен Миллир также призвал правоохранительные органы начать проверку «преступной деятельности» Media Matters.