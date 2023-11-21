Залужный о сложной ситуации на украинском фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн". Залужный заявил, что ситуация на фронте затруднена. Об этом стало известно из публикации Залужного в Telegram.

«Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте осложнена, однако контролируемая», — написал господин Залужный в Telegram. Главком ВСУ считает, что объявленные во время встречи пакеты помощи усилят систему противовоздушной обороны, артиллерию, радиоэлектронную борьбу и «другие важные составляющие».

Украинские силы, по его словам, продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Залужный также доложил о действиях россиян, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время.