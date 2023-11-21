В Армении пока не думают о выходе из ОДКБ

В повестке дня в Армении пока нет вопросов о выходе республики из ОДКБ и выводе из Гюмри российской военной базы, заявил замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян.

Он также сообщил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана пока не запланирована. На вопрос о том, приемлема ли для Еревана встреча с Баку без посредников, Сафарян отметил, что есть вопросы, где наличие посредников обязательно.

Ранее МИД Азербайджана предложил Армении встретиться на границе для обсуждения мирного процесса, призвав Ереван «не допускать новых ненужных задержек».