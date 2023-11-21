Заявления о том, что Азербайджан якобы планирует начать новую войну против Армении, преследуют цель сформировать имидж «агрессивного государства» о нашей стране. Об этом в интервью Report сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.

Посол напомнил о существовании двойных стандартов и несправедливости в международных отношениях. Он привел в пример слова бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстен о том, что Европейский союз является «христианским клубом».

«Вот почему такие страны, как Франция, рассматривают людские трагедии не с точки зрения закона и гуманизма, а с точки зрения религиозной принадлежности», — сказал Гулиев.