Азербайджан вернул земли, зачем нам война? Посол Азербайджана недоумевает
Заявления о том, что Азербайджан якобы планирует начать новую войну против Армении, преследуют цель сформировать имидж «агрессивного государства» о нашей стране. Об этом в интервью Report сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.
Посол напомнил о существовании двойных стандартов и несправедливости в международных отношениях. Он привел в пример слова бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстен о том, что Европейский союз является «христианским клубом».
«Вот почему такие страны, как Франция, рассматривают людские трагедии не с точки зрения закона и гуманизма, а с точки зрения религиозной принадлежности», — сказал Гулиев.
Он также указал на регулярные публикации в армянской прессе заявлений «экспертов», предсказывающих начало войны Азербайджаном за Зангезурский коридор.
«Мы освободили наши земли, договорились о строительстве дороги в Нахчыван через Иран. Учитывая все это, зачем нам нападать на Армению, территориальную целостность которой мы официально признали? Руководствуясь какой логикой, мы будем начинать новую войну в регионе? Конечно, наша страна никогда не пойдет на это. Однако для тех, кто хочет любыми способами привить Азербайджану имидж «агрессивной страны», подобная нелепая ложь не составляет труда», — сказал Гулиев.