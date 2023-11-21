В Бакинском книжном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное автору книг «Триумф Гейдара Алиева» и «Триумф Азербайджана» - узбекскому публицисту, поэту и прозаику Исмату Кучиеву. Как передает haqqin.az, в мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции Азербайджана, депутаты парламента, военнослужащие-герои Второй Карабахской войны, представители СМИ и другие.

В ходе мероприятия выступили руководитель Союза писателей Азербайджана, писатель Анар, ректор Музыкальной академии Фархад Бадалбейли, член Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма Эльмира Ахундова, посол Азербайджана в Ташкенте Гусейн Гулиев и другие. Они высоко оценили поэму «Триумф Гейдара Алиева», посвященную столетию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Исмат Кучиев, беседуя с корреспондентом haqqin.az, подчеркнул, что всегда воспринимал Гейдара Алиева как сильную личность и преданного своему народу человека, безупречно служившего своей стране. Он выразил уважение к Гейдару Алиеву и подчеркнул, что тот стал для него кумиром, как и другие великие личности, о которых он также написал книги, такие как Шараф Рашидов, Алишер Навои, Бабур и другие.