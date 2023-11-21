Узбекский писатель представил в Баку книгу об Алиевых фото
В Бакинском книжном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное автору книг «Триумф Гейдара Алиева» и «Триумф Азербайджана» - узбекскому публицисту, поэту и прозаику Исмату Кучиеву. Как передает haqqin.az, в мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции Азербайджана, депутаты парламента, военнослужащие-герои Второй Карабахской войны, представители СМИ и другие.
В ходе мероприятия выступили руководитель Союза писателей Азербайджана, писатель Анар, ректор Музыкальной академии Фархад Бадалбейли, член Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма Эльмира Ахундова, посол Азербайджана в Ташкенте Гусейн Гулиев и другие. Они высоко оценили поэму «Триумф Гейдара Алиева», посвященную столетию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Исмат Кучиев, беседуя с корреспондентом haqqin.az, подчеркнул, что всегда воспринимал Гейдара Алиева как сильную личность и преданного своему народу человека, безупречно служившего своей стране. Он выразил уважение к Гейдару Алиеву и подчеркнул, что тот стал для него кумиром, как и другие великие личности, о которых он также написал книги, такие как Шараф Рашидов, Алишер Навои, Бабур и другие.
Писатель отметил мужественность Гейдара Алиева и его способность побеждать в любой, казалось бы, безвыходной ситуации. Кучиев также подчеркнул, что еще одной целью написания книги было укрепление дружбы между Азербайджаном и Узбекистаном. Он выразил намерение продолжить серию «Триумф Азербайджана» и рассмотреть интересные темы, такие как победа Азербайджана во Второй Карабахской войне, роль Баку в объединении тюркских государств и другие.
В контексте книги «Триумф Гейдара Алиева» Кучиев отметил, что произведение охватывает весь период жизни Гейдара Алиева, начиная с его школьных лет, феноменальной молодости, службы в правоохранительных органах, работы в Москве, возвращения в Баку в непростые времена и последующей деятельности. Он подчеркнул, что это не публицистическое, а поэтическое произведение, рассчитанное на широкую читательскую аудиторию.
В своей книге «Триумф Азербайджана» Исмат Кучиев представляет читателям жизнь и деятельность президента Азербайджана Ильхама Алиева. В конце беседы писатель выразил благодарность за организацию торжественного вечера в Баку и высокую оценку своих произведений со стороны азербайджанской общественности.