Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:30

Финляндия с 24 ноября закроет все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного, который находится за Полярным кругом. Это делается для того, чтобы остановить поток просителей убежища без документов, заявил премьер-министр Петтери Орпо. И ладно бы через финскую границу валом валили россияне. Финны бы этому не слишком радовались, но границы бы не закрывали. Но в том-то и дело, что те, кто скопился возле пограничных переходов, в массе своей граждане Йемена, Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии. Густо пошел мигрант с Юга накануне зимних холодов. «Несомненно, Россия использует мигрантов в своих целях в рамках своей «гибридной войны» против Финляндии, - заявила 22 ноября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. - У нас есть доказательства, свидетельствующие о том, что, в отличие от прежних времен, российские пограничные власти не только пропускают на финскую границу людей без надлежащих документов, но и активно помогают им попасть в приграничную зону».

Кремль все обвинения со стороны Хельсинки по своему обыкновению отрицает. «Финские власти начинают придумывать неуклюжие отговорки, разжигая русофобские настроения», - заявила Мария Захарова. «Можно только выразить глубокое сожаление, что власти Финляндии встали на путь разрушения двусторонних отношений», - вторил ей Дмитрий Песков. Русофобия – обвинение, кажущееся Москве неотразимым, но как-то с трудом верится, что мигранты самостоятельно попадают в приграничную зону, режим в которой после февраля 2022 года ужесточен и въезд ограничен. Так мало в нее попасть, нужно пограничный переход с российской стороны пересечь, паспортный контроль пройти.

И если все это делается без соответствующих документов, как утверждает финская сторона, а не верить ей нет оснований, то речь действительно идет о спланированной в Москве специальной операции, цель которой проста и незатейлива – мелко напакостить соседу за его вступление в НАТО. Именно что мелко – по-крупному фантазии не хватает. Финляндия подозревала что-то подобное. К тому же свежи в памяти действия Минска, который в 2021 году организовал схожий, правда, более масштабный кризис на границе с Литвой и Латвией, организовав прибытие туда тысяч «внезапных беженцев» с Ближнего Востока и из Африки.