Финны огораживаются от Москвы заборами и колючей проволокой горячая тема
Финляндия с 24 ноября закроет все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного, который находится за Полярным кругом. Это делается для того, чтобы остановить поток просителей убежища без документов, заявил премьер-министр Петтери Орпо. И ладно бы через финскую границу валом валили россияне. Финны бы этому не слишком радовались, но границы бы не закрывали. Но в том-то и дело, что те, кто скопился возле пограничных переходов, в массе своей граждане Йемена, Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии. Густо пошел мигрант с Юга накануне зимних холодов.
«Несомненно, Россия использует мигрантов в своих целях в рамках своей «гибридной войны» против Финляндии, - заявила 22 ноября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. - У нас есть доказательства, свидетельствующие о том, что, в отличие от прежних времен, российские пограничные власти не только пропускают на финскую границу людей без надлежащих документов, но и активно помогают им попасть в приграничную зону».
Кремль все обвинения со стороны Хельсинки по своему обыкновению отрицает. «Финские власти начинают придумывать неуклюжие отговорки, разжигая русофобские настроения», - заявила Мария Захарова. «Можно только выразить глубокое сожаление, что власти Финляндии встали на путь разрушения двусторонних отношений», - вторил ей Дмитрий Песков.
Русофобия – обвинение, кажущееся Москве неотразимым, но как-то с трудом верится, что мигранты самостоятельно попадают в приграничную зону, режим в которой после февраля 2022 года ужесточен и въезд ограничен. Так мало в нее попасть, нужно пограничный переход с российской стороны пересечь, паспортный контроль пройти.
И если все это делается без соответствующих документов, как утверждает финская сторона, а не верить ей нет оснований, то речь действительно идет о спланированной в Москве специальной операции, цель которой проста и незатейлива – мелко напакостить соседу за его вступление в НАТО. Именно что мелко – по-крупному фантазии не хватает.
Финляндия подозревала что-то подобное. К тому же свежи в памяти действия Минска, который в 2021 году организовал схожий, правда, более масштабный кризис на границе с Литвой и Латвией, организовав прибытие туда тысяч «внезапных беженцев» с Ближнего Востока и из Африки.
Поэтому в феврале приступила к строительству на границе 200-километрового забора высотой в три метра, с колючей проволокой по верху, с датчиками движения, камерами ночного видения, прожекторами и громкоговорителями. Но успели построить только три километра. Чем и воспользовалась Москва, желая прощупать, нет ли возможности устроить неприятности помасштабнее.
Поэтому решение правительства Финляндии, а также Эстонии, Латвии, Литвы и Норвегии ужесточить пограничный режим со своим восточным соседом является вполне логичным. От назойливого соседа, мечтающего о перманентном кризисе всюду, куда он может дотянуться, по-иному не защитишься.
Когда-то в этих местах русский царь Петр I прорубал «окно в Европу». Зацикленный на своем месте в российской истории «великий геополитик» Владимир Путин сделал все возможное, чтобы сейчас соседи Москвы заколачивали это «окно» досками, да еще и конопатили все щели. Хорошо хоть «линию Маннергейма» не собираются реконструировать.