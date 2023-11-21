В Турции вновь повысили учетную ставку

Центральный банк Турции повысил учетную ставку сразу с 35% до 40% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали, что турецкий ЦБ повысит ставку до 37%, а 40% она достигнет к концу года.

Это уже шестое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%.