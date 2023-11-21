Армения не осудила проявление нацизма в парламенте Канады

На повестке дня были вопросы, касающиеся проектов рекомендаций по борьбе с реабилитацией нацизма, последствиями использования боеприпасов с обедненным ураном и заявления по вопросу оправдания нацизма в парламенте Канады.

Армения воздержалась от голосования относительно проектов двух из трех резолюций, представленных в четверг на совместном заседании постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, передают армянские СМИ.

Представители Национального собрания Армении выразили сомнение в отношении проекта резолюции о боеприпасах с ураном, отмечая его неоднозначность и расхождение с резолюцией Генассамблеи ООН. В связи с этим армянская сторона отказалась участвовать в голосовании по этому вопросу, попросив включить свою позицию в протокол заседания.

Секретариат ПА ОДКБ подтвердил, что будет соблюдаться принцип консенсуса, согласно которому документ может быть принят, даже если одна из делегаций воздерживается или не участвует в голосовании.

Армянская сторона также высказала несогласие с излишне жесткой оценкой канадских законодателей. Депутаты Национального собрания Армении посчитали, что Канада является дружественным государством для Еревана. Армянские представители были бы готовы поддержать проект, если бы он соответствовал резолюции 78-й сессии ГА ООН, посвященной борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. В связи с этим представители Армении отправили в секретариат ПА ОДКБ новый проект резолюции, который будет рассмотрен соответствующей постоянной комиссией и вынесен на Совет.