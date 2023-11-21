Результат выборов вызвал сенсацию в Европе на фоне нарастающего влияния ультраправых, и открыл Вилдерсу путь к возможности стать первым ультраправым премьер-министром страны.

По предварительным данным, Партия свободы под руководством Вилдерса получила 37 мест из 150 в нижней палате парламента. Вилдерс начнет процесс формирования новой правящей коалиции в пятницу. Учитывая прошлый опыт, когда его часто сравнивали с Дональдом Трампом, образование коалиции может быть сложным, поскольку основные партии выражают нежелание сотрудничать с его партией.

Главным конкурентом Вилдерса на выборах был альянс левых и зеленых под руководством Франса Тиммерманса, экс-заместителя председателя Еврокомиссии, который получил 25 мест. Тиммерманс ясно дал понять, что не будет формировать коалицию с Вилдерсом, заявив «мы никогда не сформируем коалицию с партиями, которые считают беженцев источником всех бед», и пообещал защитить нидерландскую демократию.

Однако Питер Омтзигт, лидер консервативной партии Новый социальный договор, завоевавшей 20 мест, выразил готовность к диалогу по поводу участия в коалиции, откликнувшись на призыв Вилдерса к конструктивным переговорам.

Предвыборная программа Вилдерса включала призывы к проведению референдума о выходе Нидерландов из ЕС, полное прекращение приема беженцев и усиление контроля над миграцией. Вилдерс также выступал за «деисламизацию» Нидерландов, предлагая закрытие мечетей и исламских школ, хотя его высказывания об исламе в ходе нынешней избирательной кампании были менее резкими, чем в прошлом.