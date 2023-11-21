Украинская разведка утверждает, что получила доступ к секретным данным "Росавиации" за более чем полуторагодичный период.

Анализ ежесуточных отчетов российского ведомства в масштабах всей РФ свидетельствует, что сфера гражданской авиации России находится на грани коллапса. Как передает DW, об этом заявили в ГУР Минобороны Украины.

Так, в течение января 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Около трети квалифицированы как инциденты разного уровня опасности. Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы: гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканнибализму, когда одни самолеты разбирают для ремонта других. Согласно оценке имеющихся данных, к середине 2023 года в РФ пустили на "донорство" более 35% воздушных судов.

В ГУР также напомнили, что еще в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) обозначила Россию красным цветом вместе с Либерией и Бутаном, что свидетельствует о крайне высоком риске для безопасности полетов.