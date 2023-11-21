Instagram добавил функцию скачивания Reels

Теперь на Instagram появилась возможность скачивать Reels.

Для этого достаточно нажать кнопку «Поделиться», расположенную под видео. Скачанные ролики будут сопровождаться водяным знаком с именем учетной записи создателя. Пользователи, не желающие разрешать скачивание своих видео, могут отключить эту функцию в настройках.

Ранее эта функция была доступна только в США, но теперь она стала доступна пользователям по всему миру.