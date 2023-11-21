Instagram добавил функцию скачивания Reels
Теперь на Instagram появилась возможность скачивать Reels.
Для этого достаточно нажать кнопку «Поделиться», расположенную под видео. Скачанные ролики будут сопровождаться водяным знаком с именем учетной записи создателя. Пользователи, не желающие разрешать скачивание своих видео, могут отключить эту функцию в настройках.
Ранее эта функция была доступна только в США, но теперь она стала доступна пользователям по всему миру.
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