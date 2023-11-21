Госминистр Британии: Великобритания – сильный союзник Азербайджана

Великобритания очень заинтересована в мире на Южном Кавказе . Об этом заявил заместитель государственного секретаря по парламентским связям Великобритании, государственный министр по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти в интервью АПА.

Он выразил сильный интерес Великобритании к миру на Южном Кавказе.

«Конечно, мы очень заинтересованы в мире на Южном Кавказе. На этой неделе я побывал в Ереване, Тбилиси, а сейчас нахожусь в Баку. Мы очень активно участвуем в этом процессе. Мы считаем, что существует очевидная возможность для укрепления мира, и поддерживаем любые механизмы, которые могут обеспечить это», — заявил он.

Докерти отметил, что важную роль в процессе играют как европейские страны и США, так и Азербайджан с Арменией, и Великобритания готова поддержать двусторонний диалог и мирные инициативы, видя в текущей ситуации уникальную возможность для обеих сторон.

Кроме того, он подчеркнул, что Великобритания является сильным союзником Азербайджана и имеет крепкие связи с Арменией. Докерти отметил, что Великобритания готова поддерживать обе страны, считая, что наилучшим путем вперед будет руководствоваться интересами и выбором Азербайджана и Армении.