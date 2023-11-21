Ильгар Гусейнов, Александр Караваев, авторы haqqin.az 17:45

Готов ли Азербайджан к переходу от простой логистической эксплуатации малого транспортного кольца (МТК) к более сложной кооперации – то есть к региональным промышленным связкам вдоль коридоров, а затем уже к транспортному интеграционному проекту на Каспии? Готовы ли партнеры Азербайджана?

На днях была опубликована статистика транспортных перевозок по территории Азербайджана. Тенденции 2023 года носят разнонаправленный характер. В безусловном плюсе морской транспорт, демонстрирующий устойчивый рост - с января по октябрь судами Каспийского пароходства перевезено на азербайджанских морских маршрутах 7 миллионов 651,1 тыс. тонн различных грузов (рост на 21,1 процента). Это больше, чем за весь период 2022 года (в прошлом году перевезено 7 миллионов 519,2 тысячи тонн различных грузов, рост на 37,5 процента). Соответственно, и морские порты страны в январе-октябре увеличили перевалку грузов на 14,8 процента – до 11 миллионов 157,8 тыс. тонн по сравнению с показателем 10 месяцев 2022 года. Ожидаемо произошел небольшой прирост транзитных грузов (9 миллионов 221,1 тыс. тонн, рост 2,8 процента). Среди них порядка одного миллиона тонн перевалки пришлось на казахстанскую нефть из порта Актау.

Оправдались оценки отраслевых экспертов, утверждавших, что после форс-мажорного прироста перевалки в азербайджанских портах, связанного с блокирующими Россию санкциями (32,4 процента в 2022 году), произойдет 10-15-процентный спад международного транзита по Каспию. В целом же ситуация в российских портах и вдоль МТК по территории России сдержала санкционный удар и восстановила объем перевозок. Другое дело, что произошло это с учетом переориентации российского экспортно-импортного потока на новые направления юга и востока Евразии. Но вернемся к азербайджанским перевозкам. Устойчивый рост по-прежнему демонстрирует грузовой автомобильный транспорт. Его перевозки по территории страны составили 106,15 миллиона тонн (рост на 5,2 процента). Характерно, что бум автоперевозок сказывается и на промышленности страны. В январе-октябре на Гянджинском автозаводе было собрано 307 единиц грузовых автомобилей (в сравнении с прошлым годом наблюдается рост на 12,5 процента). Другой фактор, действующий на автосборку, – переход к расширенной фазе строительно-восстановительных работ в новых экономических районах...

Промышленные перспективы на стыках МТК А теперь затронем тему долгосрочных стратегических перспектив прикаспийских транспортных коридоров. Готов ли Азербайджан к переходу от традиционной эксплуатации МТК как логистического коридора к более сложной кооперации – к региональным промышленным связкам вдоль МТК и на следующей стадии - к транспортному интеграционному проекту на Каспии? В отсутствии четко гарантированной политики поддержки субъектов бизнеса со стороны нескольких государств трансформация транспортных коридоров от уровня движения товаров до уровня выстраивания промышленных связок происходит достаточно медленно. В долгосрочной перспективе вдоль каспийских маршрутов возможно создание двух транспортно-промышленных контуров. Первый будет ориентирован на распределенный товарно-аграрный экспорт за пределы региона Каспия - зерно, удобрения, продукция нефте- и газохимии... Второй контур - на производство товаров для регионального каспийского рынка, сформированного странами «пятерки». Такой сценарий развития МТК на Каспии напрямую зависит от объемов производств товаров первой и второй стадии переработки сырья. Причем речь идет как о газохимии, так и об аграрной переработке, поскольку обе отрасли наиболее востребованы с точки зрения объемов, стоимости поставок и их роли в продовольственной безопасности (газохимический комплекс является основным производителем сырья для удобрений, а также широкой линейки полимеров для строительства и промышленного производства). Понятно, что переход от первого условного контура ко второму не имеет жестко очерченных границ.

В качестве примера потенциального спроса на каспийскую продукцию можно взять потребности Пакистана в карбамиде. На днях была озвучена информация о том, что Пакистан из-за острой нехватки карбамида проведет переговоры с Азербайджаном и Россией о поставках 200 тысяч тонн этого продукта. В Азербайджане производством данного типа удобрения занимается SOCAR Carbamide Plant. В свою очередь, Азербайджан в перспективе и сам заинтересован в увеличении поставок из России 232 тысяч тонн удобрений в год (120 тысяч тонн нитрата аммония, 60 тысяч тонн аммофоса и 45 тысяч тонн нитроаммофоски). Таким образом, удобрения нужны и для регионального рынка «пятерки», и за его пределами. В ближайшие три-четыре года в свободной экономической зоне Актау будет введен в строй аммиачно-карбамидный комплекс (объем инвестиций около одного миллиарда долларов, первую очередь построит испанская компания Técnicas Reunidas), после чего общий объем производства карбамида в Казахстане возрастет в три раза. В результате если суммировать азербайджанские, казахстанские и российские мощности, регион может превратиться в экспортера удобрений в направлении действующих МТК, что ставит задачу строительства хабов и распределительных центров для данного типа продукции. Аналогичная задача возникла также в связи с расширением экспорта зерна из региона. Основную роль в создании и развитии транспортно-промышленных узлов будут играть свободные экономические зоны (СЭЗ), которые в основном локализованы у морских портов или включают портовую инфраструктуру. Таковыми являются СЭЗ «Алят», ОЭЗ «Лотос» (Астрахань), СЭЗ «Энзели» (Иран) и СЭЗ «Актау» (Казахстан).

Промышленная кооперация между резидентами каспийских парков будет способствовать созданию региональных промышленных цепочек по несырьевым товарам или товарам второго уровня переработки, и одновременно будет расширять потоки экспорта за пределы региона, на внешние экономические зоны в районы портов Черного и Средиземного морей и Персидского залива. Сейчас по всем свободным экономическим зонам на Каспии наблюдается сопряжение транспортных узлов по припортовым экономическим зонам, где происходят стыки коммуникации, прежде всего, трансвидовые, такие как перегрузка с морского транспорта на железнодорожный и автомобильный, а также в обратную сторону. Кстати, обратим внимание на информацию о планах строительства грузового аэропорта в СЭЗ «Алят», озвученную на днях председателем правления экономической зоны Валехом Алескеровым.