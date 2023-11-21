В Баку полиция задержала подозреваемого в мошенничестве. Как сообщила пресс-служба МВД haqqin.az, информация о мошенничестве поступила в 32-е отделение полиции Сураханского районного управления.

Согласно сообщению, злоумышленник обманывал граждан, предлагая им турпакеты по заниженным ценам по всей стране. В ходе операции был задержан житель Апшеронского района Эльмин Дадашов (1994 г.р.).

Проведенное следствие выявило, что Дадашов создал в социальных сетях фальшивую страницу туристической компании. Он получал онлайн-доступ к финансовым средствам жертв и затем обналичивал их через платежные системы.

На данный момент расследование по этому делу продолжается.