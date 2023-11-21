Пашиняна ждут хотя бы в Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен приехать на саммиты Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге в декабре, рассчитывает помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я считаю, что в Питер приедут (представители Армении), там будет неформальная традиционная встреча лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕАЭС, кстати, на этом заседании председателем после нас (России) становится Армения, поэтому я думаю, что (премьер-министр республики Никол) Пашинян приедет, чтобы принять (эстафетную) палочку у (президента РФ) Владимира Владимировича Путина», - сказал Ушаков журналистам.

На вопрос, была ли представлена Армения кем-либо на саммите ОДКБ в Минске, Ушаков ответил по-английски: Nobody («никем»). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выражал надежду на участие Армении в саммите в Минске на экспертном уровне.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, поедет ли российский лидер в Армению, Ушаков предположил: «Когда-нибудь».