Сегодня началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает официальный сайт главы государства.

*** 18:24

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Орбана в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.