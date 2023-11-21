Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:24

За последние дни на мировых рынках наблюдается стремительное падение цен на нефть. Причиной эксперты считают снижение спроса, увеличение объемов перекачки на резервные склады в США, а также перенос по неизвестным причинам встречи министров энергетики стран ОПЕК+ с 25—26 на 30 ноября.

В результате, уже вечером 22 ноября стоимость барреля эталонного сорта Brent опустилась до 78 долларов. Напомним, что на таких уровнях нефть стабильно торговалась в период с мая по июль, пока Россия и Саудовская Аравия отказались продлевать дополнительное сокращение добычи и экспорта, соответственно, на 300 тысяч и один миллион баррелей в сутки. Как отмечает информационное агентство Reuters, накануне заседания ОПЕК+ аналитики полагали, что участники сделки могут пойти на еще большие сокращения, однако этого не случилось. В прошлый раз, весной 2020 года, отсутствие консенсуса на встрече ОПЕК+ привело к ценовой войне между мейджорами альянса и бурному росту объемов добычи нефти в монархиях Персидского залива. В частности, Саудовская Аравия подняла тогда добычу на 3 миллиона баррелей выше текущих уровней, до 12 миллионов баррелей в сутки, что, в сочетании со спадом спроса из-за COVID-19, спровоцировало обвал цены на черное золото. В какой-то момент американский сорт WTI даже торговался по отрицательным котировкам, то есть, продавцы доплачивали покупателям, чтобы избавиться от излишков и не нести расходы на хранение.

В этот раз столь драматических последствий, скорее всего, не будет, что подтверждается оперативным выкупом вчерашней «просадки». Однако риски возросли, и до момента, пока не будет понятно решение стран ОПЕК+, участники рынка вряд ли будут наращивать позиции по нефти. Так что, при отсутствии позитивных новостей, котировки могут сползать к 80 долларам за баррель, а возможно, и ниже. По информации СМИ, Саудовская Аравия недовольна квотами на добычу других участников альянса. Если консенсуса достичь не удастся, то добровольное сокращение добычи саудовским королевством на один миллион баррелей в сутки сверх квоты ОПЕК+ может быть не только не продлено на 2024 год, но и досрочно отменено. При этом взгляд членов ОПЕК на рынок становится все более пессимистичным: при текущих уровнях сокращения, в 2024 году ожидается профицит. По данным Bloomberg, осеннее падение цен до 80 долларов и ниже стало неприятным сюрпризом для членов альянса. В частности, возрос уровень неопределенности, что может поддерживать повышенную волатильность нефтяных котировок. Участники рынка будут внимательно отслеживать новую информацию по теме ОПЕК+, что чревато разнонаправленными спекулятивными скачками.

Эксперты предполагают, что Саудовская Аравия будет склонять страны, присоединившиеся к сделке, продолжать сокращение добычи. Однако, как пишет российская газета «Коммерсантъ», большинство государств делать это не хочет. Издание отмечает, что перенос встречи членов ОПЕК+ произошёл впервые за эти годы, что свидетельствует о расхождении мнений относительно текущей ситуации на рынке. Последнее сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки альянс утвердил в конце 2022 года. Тогда же Россия и Саудовская Аравия добровольно снизили экспорт и добычу. Однако, стоимость чёрного золота, которая ещё в сентябре держалась на уровне 100 долларов за баррель, сейчас упала ниже восьмидесяти, а зимой, на общем фоне снижения спроса, может упасть еще ниже.

Совершенно очевидно, что для Саудовской Аравии цена ниже 70 долларов за баррель совершенно неприемлема, а это значит, что Эр-Риад будет принимать меры к повышению цены на чёрное золото. С другой стороны, продолжать сокращение добычи в одиночку саудитам тоже не с руки. А потому, скорее всего, они будут убеждать других участников ОПЕК+ добровольно снижать добычу нефти. Но, к примеру, Россию текущие цены вполне устраивают, о чем вчера заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. К тому же, и другие ближневосточные государства, в частности, ОАЭ и Ирак, а также ряд других стран тоже не стремятся сокращать добычу. А значит, считают эксперты, договориться о повсеместном снижении добычи черного золота участникам ОПЕК+ будет очень непросто. Роль Азербайджана, который также участвует в формате ОПЕК+, в переговорах о сокращении добычи, может носить формальный характер. Дело в том, что в нашей стране добыча нефти и так снижается. Так что, о добыче в объемах квоты, установленной странами ОПЕК+ в 2022 году, речь не идет – на данный момент Азербайджан сильно отстает от этой квоты.

Еще одним негативным фактором для мировых цен на нефть стали статистические данные по её запасам в США. Как сообщает Международное энергетическое агенство, на прошлой неделе запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на 8,7 миллионов баррелей. Добыча черного золота в США остается стабильной, а чистый импорт вырос незначительно, в пределах 260 тысяч баррелей в сутки. Запасы бензина увеличились на 0,75 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1 миллион баррелей. Немного увеличилась — с 86,1 до 87 процентов - загрузка НПЗ. Что же касается совокупных поставок нефтепродуктов, то косвенный индикатор спроса на топливо держится в районе 20 миллионов баррелей в сутки. Следует отметить, что в этот раз рост запасов нефти в США уже не компенсируется снижением по нефтепродуктам. Баланс спроса и предложения явно смещен в пользу профицита, что расходится с более ранними ожиданиями.