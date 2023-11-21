Цена на нефть: может ли начаться новый «конец света»? наш обзор
За последние дни на мировых рынках наблюдается стремительное падение цен на нефть. Причиной эксперты считают снижение спроса, увеличение объемов перекачки на резервные склады в США, а также перенос по неизвестным причинам встречи министров энергетики стран ОПЕК+ с 25—26 на 30 ноября.
В результате, уже вечером 22 ноября стоимость барреля эталонного сорта Brent опустилась до 78 долларов. Напомним, что на таких уровнях нефть стабильно торговалась в период с мая по июль, пока Россия и Саудовская Аравия отказались продлевать дополнительное сокращение добычи и экспорта, соответственно, на 300 тысяч и один миллион баррелей в сутки.
Как отмечает информационное агентство Reuters, накануне заседания ОПЕК+ аналитики полагали, что участники сделки могут пойти на еще большие сокращения, однако этого не случилось.
В прошлый раз, весной 2020 года, отсутствие консенсуса на встрече ОПЕК+ привело к ценовой войне между мейджорами альянса и бурному росту объемов добычи нефти в монархиях Персидского залива. В частности, Саудовская Аравия подняла тогда добычу на 3 миллиона баррелей выше текущих уровней, до 12 миллионов баррелей в сутки, что, в сочетании со спадом спроса из-за COVID-19, спровоцировало обвал цены на черное золото. В какой-то момент американский сорт WTI даже торговался по отрицательным котировкам, то есть, продавцы доплачивали покупателям, чтобы избавиться от излишков и не нести расходы на хранение.
В этот раз столь драматических последствий, скорее всего, не будет, что подтверждается оперативным выкупом вчерашней «просадки». Однако риски возросли, и до момента, пока не будет понятно решение стран ОПЕК+, участники рынка вряд ли будут наращивать позиции по нефти. Так что, при отсутствии позитивных новостей, котировки могут сползать к 80 долларам за баррель, а возможно, и ниже.
По информации СМИ, Саудовская Аравия недовольна квотами на добычу других участников альянса. Если консенсуса достичь не удастся, то добровольное сокращение добычи саудовским королевством на один миллион баррелей в сутки сверх квоты ОПЕК+ может быть не только не продлено на 2024 год, но и досрочно отменено.
При этом взгляд членов ОПЕК на рынок становится все более пессимистичным: при текущих уровнях сокращения, в 2024 году ожидается профицит. По данным Bloomberg, осеннее падение цен до 80 долларов и ниже стало неприятным сюрпризом для членов альянса. В частности, возрос уровень неопределенности, что может поддерживать повышенную волатильность нефтяных котировок. Участники рынка будут внимательно отслеживать новую информацию по теме ОПЕК+, что чревато разнонаправленными спекулятивными скачками.
Эксперты предполагают, что Саудовская Аравия будет склонять страны, присоединившиеся к сделке, продолжать сокращение добычи. Однако, как пишет российская газета «Коммерсантъ», большинство государств делать это не хочет.
Издание отмечает, что перенос встречи членов ОПЕК+ произошёл впервые за эти годы, что свидетельствует о расхождении мнений относительно текущей ситуации на рынке.
Последнее сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки альянс утвердил в конце 2022 года. Тогда же Россия и Саудовская Аравия добровольно снизили экспорт и добычу. Однако, стоимость чёрного золота, которая ещё в сентябре держалась на уровне 100 долларов за баррель, сейчас упала ниже восьмидесяти, а зимой, на общем фоне снижения спроса, может упасть еще ниже.
Совершенно очевидно, что для Саудовской Аравии цена ниже 70 долларов за баррель совершенно неприемлема, а это значит, что Эр-Риад будет принимать меры к повышению цены на чёрное золото. С другой стороны, продолжать сокращение добычи в одиночку саудитам тоже не с руки. А потому, скорее всего, они будут убеждать других участников ОПЕК+ добровольно снижать добычу нефти.
Но, к примеру, Россию текущие цены вполне устраивают, о чем вчера заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. К тому же, и другие ближневосточные государства, в частности, ОАЭ и Ирак, а также ряд других стран тоже не стремятся сокращать добычу. А значит, считают эксперты, договориться о повсеместном снижении добычи черного золота участникам ОПЕК+ будет очень непросто.
Роль Азербайджана, который также участвует в формате ОПЕК+, в переговорах о сокращении добычи, может носить формальный характер. Дело в том, что в нашей стране добыча нефти и так снижается. Так что, о добыче в объемах квоты, установленной странами ОПЕК+ в 2022 году, речь не идет – на данный момент Азербайджан сильно отстает от этой квоты.
Еще одним негативным фактором для мировых цен на нефть стали статистические данные по её запасам в США.
Как сообщает Международное энергетическое агенство, на прошлой неделе запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на 8,7 миллионов баррелей. Добыча черного золота в США остается стабильной, а чистый импорт вырос незначительно, в пределах 260 тысяч баррелей в сутки. Запасы бензина увеличились на 0,75 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1 миллион баррелей. Немного увеличилась — с 86,1 до 87 процентов - загрузка НПЗ. Что же касается совокупных поставок нефтепродуктов, то косвенный индикатор спроса на топливо держится в районе 20 миллионов баррелей в сутки.
Следует отметить, что в этот раз рост запасов нефти в США уже не компенсируется снижением по нефтепродуктам. Баланс спроса и предложения явно смещен в пользу профицита, что расходится с более ранними ожиданиями.
Рост запасов нефти в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим потребителем топлива в мире, усиливает негативный фон на нефтяном рынке и может оказать на цены сдерживающее влияние.
В данный момент аналитики внимательно отслеживают показатели китайской экономики, как фактора, способного в наибольшей степени повлиять на дальнейшую цену нефти.
В течение последних четырёх месяцев, когда после пандемии коронавируса процесс восстановления экономики Китая ощутимо замедлился, Пекин предпринял ряд политических мер, направленных на оживление национальной экономики.
Однако, по мнению аналитиков, эти меры вряд ли помогут Китаю достичь в этом году целевого показателя роста ВВП в 5 процентов, что, к слову сказать, является самым низким показателем за последние десятилетия.