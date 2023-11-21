Центр Баку опять перекроют

Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с предстоящим завтра, 24 ноября, саммитом лидеров СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии).

Как сообщил официальный представитель Управления государственной дорожной полиции Баку, майор полиции Араз Аскерли, мероприятия будут проходить в Центре Гейдара Алиева и Бакинском конгресс-центре, а основными маршрутами передвижения иностранных и местных гостей саммита станут центральные проспекты и улицы столицы.

«Просим всех участников дорожного движения, особенно водителей, при поездках в центр города отдавать приоритет общественному транспорту, по возможности снизить использование личных автомобилей», - сказал он.

Аскерли подчеркнул, что для беспрепятственного и безопасного передвижения гостей к месту проведения заседания и управления этим процессом дорожная полиция просит водителей не загружать проспект Ходжалы, улицы Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибейли, Гасаноглу и Тябриз, использовать альтернативные дороги.