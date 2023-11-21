Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:28

Армения официально выразила свое несогласие с предложением Азербайджана провести на границе двух стран переговоры по достижению мира.

«Есть вопросы, где присутствие посредников играет очень важную роль», - заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян. Один из таких вопросов, по словам Сафаряна, касается прав армян, покинувших Карабах. «Здесь важно наличие международных механизмов, - подчеркнул замглавы МИД Армении. - Есть и другие вопросы, где важны гарантии».

Напомним, что 21 ноября МИД Азербайджана официально призвал Армению провести мирные переговоры либо в взаимоприемлемом месте, либо на границе двух стран. В письменном заявлении Министерства иностранных дел указано, что обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места для переговоров, либо принятие решения о встрече на госгранице. «Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что она положительно отреагирует на этот призыв, чтобы в скорейшем времени начать переговоры», - говорится, в частности, в заявлении МИД Азербайджана. В ответ армянская сторона заявила, что готова провести на государственной границе заседание глав правительственных комиссий по делимитации и демаркации границ, а также по вопросам безопасности границ, созданных в мае 2022 года. Но при этом никак не отреагировав тем самым на призыв Баку провести на границе мирные переговоры без участия посредников. Что в очередной раз подтверждает стремление Еревана вести мирные переговоры при посредничестве США и Евросоюза, в которых Армения видит надежных гарантов мирного соглашения с Азербайджаном.

Учитывая, что Баку от вашингтонского и брюссельского форматов отказался, а Армения, в свою очередь, отвергает не только московский формат, но и, как выяснилось сегодня, прямые переговоры с Азербайджаном без посредников, ситуация приобретает тупиковый характер. Заявление заместителя министра иностранных дел Армении также подтверждает, что армянская сторона с упорством, достойным лучшего применения, по-прежнему пытается включить в мирный договор вопрос карабахских армян. Что делает тупик на переговорах еще более непроходимым, поскольку Армении прекрасно известна позиция Азербайджана, который был изначально против включения в будущее мирное соглашение вопроса этнических армян, добровольно покинувших Карабах. Так же, впрочем, как и Армения, которая всячески избегает обсуждения вопроса обеспечения прав на возвращение этнических азербайджанцев, насильственно депортированных из Западного Азербайджана.

Отметим в этой связи позицию Российской Федерации, которая подтвердила на днях, что место проведения армяно-азербайджанских переговоров и, главное, подписания мирного договора имеет принципиальное значение не только для сторон конфликта, но также для Москвы и Запада. «Власти РФ хотят, чтобы мирный договор был непременно подписан на их территории. Это подтвердило бы посредническую роль и влияние Москвы на Южном Кавказе», — пишет газета «Коммерсантъ». Российское издание отмечает, что ЕС и США, также претендующие на роль ключевых посредников, хотели бы подписать соглашение на западной площадке. Армения же, как отметил собеседник «Ъ» в российских госструктурах, предпочитает Запад и не хочет подписывать документ в России.

«Сейчас у нас с Баку отношения на подъеме, а с Ереваном деградируют», - констатирует собеседник газеты «Коммерсантъ». По его словам, Азербайджан, разочаровавшись в роли Запада, готов подписывать документ или в Москве, или где-нибудь на границе с Арменией. В то время, как в Армении Россию уже не считают не только посредником, но даже видят в ней главную силу, препятствующую миру на Южном Кавказе. Издание приводит слова Гагика Мелконяна, депутата от правящей в Армении партии «Гражданский договор», уверенного в том, что Россия не позволит Армении подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы обеспечить таким образом свои позиции на Южном Кавказе. «Россия не хочет уходить с Южного Кавказа, - заявил, в частности, Мелконян. - Она жаждет Зангезурский коридор. Мария Захарова заявляет, что, согласно договору от 9 ноября, россияне должны контролировать дорогу Зангезура. То есть, они не выполнили ни одного пункта договора от 9 ноября, полностью освободили Карабах от армян, а сейчас остался 9-й пункт, и они хотят прийти и встать на этом участке».